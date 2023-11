Herr W. will sich ordentlich auf Weihnachten vorbereiten und rechtzeitig um Geschenke kümmern. Doch was ist eigentlich der Ursprung von Weihnachten? Was war da mit Josef, Maria und dem Jesuskind? – Das will ein kleiner Kobold von Herrn W. wissen. Um diese Fragen zu beantworten, holt Sebastian Putz in Meiningen immer neue Figuren aus seinem Koffer.