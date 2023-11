In dem Märchenstück "Des Kaisers neue Kleider" von Roman Freigaßner-Hauser am Theater Rudolstadt ist der Herrscher kein eitler Mensch. Eduard will sein Reich verändern und verbessern. Das gefällt aber auch am Hof nicht jedem. Zwei Minister spinnen eine Intrige und schwatzen dem jungen Monarchen angeblich traditionelle Kleidung auf, die nur derjenige sehen kann, der sein Amt mit Würde ausübt.