Bildrechte: Lutz Edelhoff

Tipps für die ganze Familie Thüringen: Diese Theaterstücke sind zu Weihnachten heiß begehrt

Hauptinhalt

05. Dezember 2023, 10:23 Uhr

Mit der Familie ins Theater zu gehen, gehört im Advent für viele dazu. Auf dem Programm in Erfurt und Weimar stehen u.a. Michael Endes "Wunschpunsch" oder Dickens' Weihnachtsgeschichte, in Rudolstadt und Nordhausen wird Andersens Märchen "Des Kaisers neue Kleider" zeitgemäß erzählt, in Gera gibt es bei "Hänsel und Gretel" viel Bühnenzauber. "Der Nussknacker" darf auch in Eisenach nicht fehlen ... Das sind unsere Tipps für Stücke rund um Weihnachten, mit Infos, für welche Stücke es noch Tickets gibt, denn die werden langsam knapp.