Ein Chorkonzert am Dienstag, eine Lesung am Mittwoch, am Freitag ein Klavierabend – so verliefen die Wochen vor der Corona-Pandemie regelmäßig. Gerade Studierende der Musikhochschule kamen regelmäßig vorbei. "Zum Beispiel bei Wettbewerben haben sie hier die Generalprobe gesungen oder wenn Meisterkurse sind – das ist schon interessant", zeigt sich die Rentnerin begeistert.