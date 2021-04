Der Tänzer und Choreograf Ismael Ivo ist tot. Der 66-Jährige starb am Donnerstag in seiner Heimat Brasilien an den Folgen einer Corona-Infektion, wie das ImpulsTanz-Festival in Wien unter Berufung auf Ivos Management mitteilte.

Wirken in Deutschland, Italien und Österreich

Der Tänzer Ismael Ivo prägte um 2000 als leitender Choreograf auch das Tanztheater in Weimar. Bildrechte: imago images/POP-EYE Ivo war Mitbegründer des internationalen ImPulsTanz-Festivals und bis zuletzt in das jährlich stattfindende Tanzfestival in Wien involviert gewesen. Zwischen 1996 und 2005 leitete Ivo das Tanztheater des Deutschen Nationaltheaters in Weimar. Damit war er auch 1999 leitender Choreograph als Weimar Europäische Kulturhauptstadt war.

Von 2005 bis 2012 war Ivo Direktor der Sparte Tanz der Biennale in Venedig. Er arbeitete auch mit der deutschen Choreographin und Ballettdirektorin Pina Bausch, dem amerikanischen Choreographen William Forsythe und der serbischen Performerin Marina Abramovic zusammen.

Von São Paulo durch die Welt und zurück