Die Liebe zum Dadaismus ist Michael Hintzenstern nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden. Er wuchs in der DDR auf, in der die staatliche Kultur nur wenig Platz für Absurdes ließ und studierte zunächst Orgel und Chorleitung. Dann arbeitete er als Kirchenmusiker, bis in den 80er-Jahren der Erweckungsmoment kam: "Das war die Sonate mit Urlauten von Kurt Schwitters", erinnert sich der 66-Jährige, "da ist der Ansatzpunkt, dass Sprache zu Musik wird. Ich dachte einfach – das ist ja faszinierend! Die Sprache wird zum Klang. Und sie wird auch von ihrem Inhalt befreit."

Seit 2012 erinnert die Dadamenta in Weimar an die Dada-Bewegung. Bildrechte: Maik Schuck

Von Hintzenstern begann, sich mit dem Dadaismus zu beschäftigen, dieser Kunstbewegung, die während des Ersten Weltkriegs vor allem als Anti-Bewegung entstand. Künstler wie Hugo Ball, Emmy Hennings und Tristan Tzara trafen in der neutralen Schweiz aufeinander, schockiert von der industrialisierten Kriegsführung. Sie wollten nichts mehr zu tun haben mit dieser Art von bürgerlichen Werten – so entstand mit Dada eine satirische Revolte gegen die Kunst an sich. In Zürich wurde die Bewegung groß, breitete sich dann in den deutschen Metropolen wie Berlin, Dresden und Köln aus.