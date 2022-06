Das Deutsche Nationaltheater Weimar zeigt "Die Räuber" nach Friedrich Schiller auf der Sommer-Open-Air-Bühne am E-Werk. Es kommt selten vor, dass sich ein Publikum am Ende mit Standing Ovation bedankt, in der Regie von Jan Neumann war es so. Und es ist auch ein großes Theaterereignis: so viel Spiel; so viel Körperlichkeit; die Schauspieler in jeder Sekunde immer so in ihrer Rolle, dass die Schillertexte strahlen können, wie ich es selten erlebt habe.

Uraufführung 1782 war wie in "einem Irrenhause"

Zur Uraufführung des Klassikers 1782 in Mannheim glich das Publikum in seinen Reaktionen "einem Irrenhause", schreibt ein Augenzeuge. Aus diesem "Chaos" sei "eine neue Schöpfung" hervorgebrochen. Eine Sternstunde der Theaterkunst also. Sitlgerecht sehen die Räuber-Kostüme aus. Bildrechte: Deutsches Nationaltheater Weimar/Candy Welz

Selten kam eine Inszenierung, meiner Meinung nach, so nah an dieses Original heran. Und ich habe schon Castorfs Wende-"Räuber" an der Volksbühne und die ebenfalls grandiose Operninszenierung von Volker Lösch am DNT gesehen. Diese "Räuber" jetzt sind definitiv eine Reise wert und gehören dringend das nächste Jahrzehnt ins Repertoire.

Die Hütte im Hintergrund sieht abgeranzt aus Bildrechte: Deutsches Nationaltheater Weimar, Foto: Candy Welz

Erinnerungen an Trump und Lost Places