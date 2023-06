An der Oberfläche wirkt das erstmal wie ein ziemlich dünnes Brett, in manchen Szenen so albern, dass man glaubt, das sei gar nicht für Erwachsene, sondern für Vorschulkinder gedacht. Das kommt gut an, ist sehr unterhaltsam, und das ist auch gut so. Aber wer im Theater gerne einen doppelten Boden hat, eine tiefere Bedeutung, der muss in dieser Inszenierung sehr wohlwollend suchen.

Der Abend ist handwerklich und schauspielerisch überwältigend. Er ist auch musikalisch: Ludwig Peter Müller spielt den ganzen Abend live Musik und dreimal werden große Hits zum Thema Liebe gesungen: "I wanna know what love is" von Foreigner, "It must have been love" von Roxette und am Ende, als Finale, "Together we fly" von DJ Bobo.