Auch für die 14-jährige Frida haben Orte in Weimar-West durch die Gespräche mit den Menschen, die dort leben, eine neue Bedeutung bekommen. Ihr Lieblingsort in dem Stadtteil ist jetzt ein grün bewachsener Innenhof, der von den Einheimischen "Minenfeld" genannt wird. "Wir rennen dort jetzt immer ganz schnell über die Wiese, weil wir Angst haben, dass uns eine Miene erwischt", erzählt die 14-Jährige und lacht. Das Minenfeld – ein Mythos in Weimar-West. Wie er zustande gekommen ist, konnte bisher niemand erklären, so Theaterpädagogin Sophie Weigelt.