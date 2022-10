Das Ergebnis auf der Bühne ist ein spannender politischer Theaterabend. Nicht wirklich schön, was am Thema liegt. Dafür aber intensiv und anstrengend. Knapp zwei Stunden, die man nicht gemütlich zurückgelehnt, sondern auf der Stuhlkante verbringt. Die auf der Bühne gehen aufs Ganze, rutschen aber nie ins Klischee ab. Hier gibt es glücklicherweise keine Schwarz-Weiß- oder Gut-Böse-Perspektive. Laucke verurteilt oder wertet nicht, er seziert und analysiert. Ohne jegliche Voreingenommenheit und Parteinahme. Er zeigt das Leben, wie es ist. Das tut gut. Gerade in Zeiten des vorschnellen Aburteilens von Haltungen, die nicht der eigenen entsprechen.

Ansonsten setzt Regisseur Sebastian Martin auf einen jederzeit sicher geführten Parforce-Ritt durch die Story. Bei der auch immer wieder Videosequenzen zum Einsatz kommen. Das ist einerseits die übliche multimediale Spielerei. Lädt andererseits aber Kampfeinsatz-Szenen, bei denen es um Leben und Tod geht, so auf, dass es an entsprechende Szenen aus Filmen wie "Platoon" oder "Apocalypse Now" erinnert. Da hat dann aber auch ein Spezialist wie Bastian Klügel seine Expertise mit eingebracht. Am Ende findet alles sein Maß. Auch die Lautstärke. Bis 95 Dezibel sind drin, verrät ein Schild am Eingang. Wo man sich bei Bedarf auch gleich kleine Gummistöpsel für die Ohren aus einem Spender ziehen kann.