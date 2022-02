Weber beschäftigt sich mit der Frage nach einer Alternative. Ein Ziel könnte sein, "dass wir uns als öffentliche Einrichtung, als Kultureinrichtungen auch als Künstlerschaft um einen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft bemühen", sagt er. Doch wie soll man das erreichen? Für Weber fängt das Engagement für mehr Zusammenhalt schon damit an, dass man sich mit anderen zusammentut.



In der Sächsischen Zeitung schlug Weber daher gemeinsame Veranstaltungen und konzeptionelle Verknüpfungen für ein potenziell gemeinsames Publikum aus verschiedenen Bereichen vor. Denn ein "Kinobesuch, ein Konzert, eine Einladung zum Essen, ein Sportevent, ein Abend im Theater" rangieren für viele auf gleicher Höhe nebeneinander. Sie ließen sich somit auch kombinieren.



Bei MDR KULTUR betonte Weber, dass in den beiden Pandemiejahren alle Bereiche der öffentlichen Kultur in Probleme geraten sind – in der Gastronomie sei dies ähnlich kompliziert gewesen. Diese Erfahrung könne man zusammenbringen und überlegen, was man gemeinsam machen kann, sagt Weber. Hier sei für ihn keine Metaebene gemeint, sondern "Verbindungen, die man vielleicht erst in kleineren Schritten miteinander knüpft". Das könne man dann noch ausdehnen.