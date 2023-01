Auch der Generalmusikdirektor und künstlerische Leiter der Oper Leipzig, Gustav Brecher, der aus einer jüdischen Familie stammt und die Uraufführung dirigiert hatte, stand in der Kritik: "Das Beschämendste an dieser Angelegenheit ist, dass sich Gustav Brecher, zu derartigen musikalischen Belanglosigkeiten hergab. Ein Mann mit einigem Feingefühl hätte an diesem verantwortungsvollen Posten, ausgerechnet fünf Tage nach dem 50. Todestage Richard Wagners, mitten in den Gedenkfeiern der ihm leider immer noch anvertrauten Oper auf solche Darbietungen verzichtet."

Es war aber ausgerechnet Gustav Brecher, der fast alle Wagneropern in seiner Intendanz seit 1923 ins Repertoire genommen hatte und so 1933 für ein Wagnerjubiläum bestens gerüstet war. Die Nazis mit Wagnerverehrer Hitler an der Spitze unterschlugen das und schmückten sich mit fremden Federn. Gut, dass die Oper Leipzig in der Intendanz Ulf Schirmer eine Probebühne nach Gustav Brecher benannt, eine Gedenktafel aufgehängt und einen Stolperstein vor das Opernportal gesetzt hatte.

Wagners 50. Todestag am 13. Februar 1933 ist Beginn der Wagnerfeiern in Gewandhaus und Oper. Die Uraufführung des "Silbersees" am 18. Februar also mittendrin mit den genannten Reaktionen. Am 27. Februar brennt der Reichstag in Berlin. Am 4. März 1933 dirigierte Gustav Brecher ein letztes Mal in der Leipziger Oper. Am 7. März verlässt er Deutschland. Dirigentenkollegen wie Fritz Busch in Dresden oder Gewandhauskapellmeister und Weltstar Bruno Walter werden ebenso verjagt. Brecher nimmt sich am 12. Mai 1940 in der belgischen Hafenstadt Ostende das Leben, aus Angst, den deutschen Besatzern noch in die Hände zu fallen.