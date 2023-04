Es ist oft die letzte Hoffnung und damit fast schon ein Ausdruck von Verzweiflung: Speed Dating. Menschen, die sich nicht kennen, treffen sich in einem Café oder ähnlichem und wechseln dort in schneller Folge Tische und Gesprächspartner*innen. Dieses Format nutzte Manos Tsangaris für sein Musiktheater "Love & Diversity". Wohl kaum ein Komponist setzt die Grundidee des Festivals um wie Tsangaris. Schon seit Jahren hinterfragt er in seinen Arbeiten die Rahmenbedingungen von Aufführungen und bindet Räume sowie Bewegungen in seinen Kompositionen mit ein. Deswegen ist er in diesem Jahr auch als Composer in residence gleich an mehreren Arbeiten beteiligt.

In "Love & Diversity" wird ein kurzes Stück wiederholt gespielt. Dabei setzen sich die Besucher*innen aber immer wieder einer anderen Musiker*in gegenüber, die dann nur für diesen Menschen spielt. Sie verkörpern dabei unterschiedliche Typen, die mit Einsamkeit und Alleinsein kämpfen. Dabei spielen alle Tische gleichzeitig und man kann so jede Stimme einzeln erleben.

Weitere Informationen "Love & Diversity"

Musikalisches Speed-Dating von Manos Tsangaris und Opera Lab Berlin



Adresse:

Maschinensaal des e-werk Weimar

Am Kirschberg 4

99423 Weimar



Termin:

28. April, 19 Uhr

Es gibt kaum eine berühmtere Fabel aus dem 20. Jahrhundert: Mit sprechenden Tieren auf einem Bauernhof erzählte George Orwell in "Animal Farm" vom Auf- und Untergang des russischen Kommunismus. Am Ende gipfelt die Revolution für gleiche Rechte im Pakt der Schweine (die führenden Revolutionäre) mit den Menschen (die Mächtigen). An dieser Stelle setzt die Show "Playing Animal Farm" an. In "Playing Animal Farm" muss das Publikum mehrere Herausforderungen bestehen. Bildrechte: Gabriel Ascanio Hecker

Das Publikum wird in der Show in verschiedene Gruppen aufgeteilt, die den Tieren in dem Buch entspricht. Als Teams müssen sie dann verschiedene Aufgaben lösen, ähnlich Shows wie "Schlag den Star", um die Ideen der Revolution wieder freischalten zu können. Dabei werden sie begleitet von der Musik des zeitgenössischen Komponisten Philipp Venables. Der Brite ist seit seiner Vertonung von Sarah Kanes‘ "Psychosis 4.48" äußerst gefragt. Auch weil er sich nicht einem bestimmten Stil verschreibt, sondern vor allem dem Inhalt folgt und alles an Musik nutzt, was denkbar ist. So hat er für diese Show Musik geschrieben, die an Tuschs und Hymnen angelehnt ist – und für besondere Energie im Publikum sorgen soll.

Weitere Informationen "Playing Animal Farm"

Rollenspiel zum Mitmachen von Anna Weber und Philipp Amelungsen

Mit einer Game Show Music von Philip Venables



Adresse:

Maschinensaal des e-werk Weimar

Am Kirschberg 4

99423 Weimar



Termine:

29. April, 18 Uhr

30. April, 16 Uhr

Im Jahr 2007 gründete die irische Komponistin Jennifer Walshe die Gruppe Grúpat, eine neunköpfiges Kunstkollektiv, das Musikstücke und grafische Kompositionen, Installationen und Skulpturen schuf. Wie sich jedoch bald herausstellte, waren alle Gruppen-Mitglieder Alter Egos von Walshe. Diese Geschichte war für Martin Miotk Inspiration für "Ostravaganza". Die fiktive Dokumentation "Ostravaganza" erzählt eine absurde Geschichte über Neue Musik in der DDR. Bildrechte: Martin Miotk

Die Mockumentary (ein fiktiver Film im Stil einer Dokumentation) erzählt eine andere Geschichte der Musik in der DDR, die ja auch immer gewissen staatlichen Regularien unterlag. In "Ostravaganza" sind die Musikstars nämlich auch im Untergrund aktiv, wo sie ganz neue Musik schaffen, gewagtere Kompositionen. Vor der Filmvorführung in Weimar sind auch einige Mitglieder des Casts zu Gast, unter anderem die bekannte Comedienne Desirée Nick.