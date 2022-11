Es gibt kaum dichtere Werke als "Elektra" von Richard Strauss, nah am griechischen Original setzte der damals noch junge Komponist das Stück in Musik um, bei der scheinbar jede Note der Partitur eine eigene Bedeutung hat. Am Erfurter Theater inszeniert Giancarlo del Monaco die Geschichte in einem riesigen, vieldeutigen Tunnel und beweist ein Gespür fürs Detail. Der neue Generalmusikdirektor Alexander Prior hat die Partitur durchdrungen und leitet sein Orchester sicher durch die Musik und lässt das großartige Ensemble glänzen. Für MDR KLASSIK-Opernkritiker "eine überzeugende Ensemble-Leistung" über die ewig währenden Machtkämpfe voller Blut und Gewalt.