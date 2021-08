"Das hier ist kein Theaterstück", heißt es gleich im ersten Teil dieses Abends. Die Schauspielerin Astrid Meyerfeldt steht an einem Mikrofonständer. Sie trägt eine weiße Bluse und hält mehrere Zettel in der linken Hand.

Bei dieser Premiere passiert nur wenig auf der Bühne. Bildrechte: Candy Welz/Kunstfest Weimar Der Satz hat gleich mehrere Bedeutungen: Zum einen ist dieses "Requiemmanifesto", wie Thomas Köck seinen Text im Untertitel nennt, kein Theaterstück mit fiktiven Figuren und einer erfundenen Handlung. Stattdessen reiht der Autor Namen von ausgestorbenen Tieren aneinander und berichtet von ihrem Verschwinden. Zum anderen verzichtet Marie Bues in ihrer Inszenierung von "Und alle Tiere rufen: Dieser Titel rettet die Welt auch nicht mehr" auf fast alles und lässt das Ensemble lediglich mit den Textblättern in der Hand eine Art Hörspiel sprechen.

Hörtheater in Weimar

Weil es – wie so oft in den vergangenen Tagen – droht, stark zu regnen, findet die Uraufführung nicht im e-Werk sondern in der Redoute im Weimarer Norden statt. Am Eingang werden dem Publikum blauleuchtende Funk-Kopfhörer ausgeteilt, aus denen Operngesang zu hören ist.

Die Bühne wirkt verlassen. Es scheint, als wäre die Theatertruppe mitten den Abbau-Arbeiten verschwunden. Bühnenausstatter Frank Holldack hat im Hintergrund Kästen mit Ausrüstung stehen lassen. Eine riesige Schiene mit einem weißen Tuch hängt noch halb in der Luft und liegt halb auf der Bühne. Rechts daneben steht ein Schlagzeug und auf beiden Seiten der Bühne erheben sich zwei riesige schwarze Bauten. Immer wieder unterbricht das Schlagzeug die Textschleifen. Bildrechte: Candy Welz/Kunstfest Weimar

Das Licht wird dunkler und im Publikumssaal leuchten nur noch die blauen Kopfhörer – eine Stimmung wie im leeren Weltraum. Während es auf der Bühne noch still bleibt, ist schon eine Stimme aus den Kopfhörern zu hören.

Verpasste Zukunft

Es wirkt wie die logische Fortführung der Arbeit des österreichischen Autors: Thomas Köck verbindet in seinen Stücken gerne verschiedene Zeiten und lässt die Vergangenheit in die Gegenwart wirken. Oft lässt er dafür mit dem Verstand kaum greifbare Chöre sprechen, die starke Bilder entstehen lassen, wie beispielsweise der Klimawandel unsere Welt bedroht. In "paradies fluten" (dem ersten Teil der Klimatrilogie) schoben sich noch Materialfluten durch die Welt. Diese Katastrophe scheint inzwischen vorbeigezogen zu sein: Die Theaterwelten von Köck scheinen nun leer und entvölkert.

In "Alle Tiere rufen" spricht nun ein Chor der Erinnerung: Die Stimmen erinnern daran, welche Tiere noch über die Welt gewandelt wären, wenn sie nicht vor ihrer Zeit ausgerottet worden wären. Sie erinnern an eine Zukunft, die auch den Menschen durch die Klimakrise abhandengekommen ist und an das Wirtschaftssystem, das das verursacht hat und das wir nicht aufhalten konnten.

Bildrechte: Candy Welz/Kunstfest Weimar und das hier

ist die musik

am ende

aller zeiten

und das hier

ist die einsicht

dass wieder nichts

geschehen sein wird aus: "Und alle Tiere rufen: Dieser Titel rettet die Welt auch nicht mehr"

Langsame Steigerung

Um das zu erzählen, verlässt sich Marie Bues auf die Sprache von Thomas Köck: Die Schauspielerinnen und Schauspieler stehen meist still an einer Stelle auf der Bühne, halten den Text in den Händen und sprechen ins Mikrofon. Allerdings werden sie so nicht in den Raum verstärkt, sodass ihre Stimmen dünn und leise wirken. Wirklich deutlich zu hören sind sie nur über die Kopfhörer – als kämen die Sätze aus einer anderen Zeit oder einer anderen Welt. Nur ganz selten werden die Stimmen auf den Kopfhörer mit atmosphärischen Sounds unterlegt. Im Laufe das Abends wird die Stimmung immer angespannter. Bildrechte: Candy Welz/Kunstfest Weimar

So plätschert der Abend anfangs vor sich hin. Gerade in der ersten Hälfte der Inszenierung entstehen einige Längen. Wenn mantra-artig wiederholt wird, dass schon alles verloren ist, dass wir den selbstgewählten Kurs in den Untergang nicht mehr ändern können, fragt man sich, wozu dann überhaupt noch ein Stück darüber schreiben. Nur das Schlagzeug rüttelt das Publikum immer wieder auf.

Nico Link erzählt von einem verzweifelten PR-Berater. Bildrechte: Candy Welz/Kunstfest Weimar Doch dann nimmt die Intensität zu, das ist vor allem der schauspielerischen Leistung zuzuschreiben. Die Verzweiflung in der Stimme von Sarah Sophia Meyer wird immer größer. Dann taucht Nico Link hinter dem Vorhang auf und erzählt von einem PR-Berater: "Wie kriegen wir denn endlich ein bißchen Öko in die Nomie?", fragt er und verzweifelt, weil ihm "die Kalauer für die Regierung ausgehen". Link gelingt es, das gehetzte dieses PR-Beraters zu zeigen und gleichzeitig die Distanz zu wahren – immerhin blickt auch er aus der verlorenen Zukunft auf die Fehler der Gegenwart. Schließlich tritt Astrid Meyerfeldt und lässt die Parade der ausgestorbenen Tiere wieder vorbeiziehen, die nur den Kopf schütteln können über das Menschenzeitalter.

Stimmiges Gesamtbild

So wirkt die Inszenierung auch nicht mehr wie Arbeitsverweigerung, sondern wie die einzige Möglichkeit das Ende der Menschheit zu bebildern: als ein Möglichkeitsraum in den Köpfen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Frage "Why do we choose extinction" (Warum haben wir uns für die Auslöschung entschieden) kann man nicht mit einer Materialschlacht auf der Bühne stellen. Die Menschheit hat so viele Arten von der Welt verschwinden lassen, dass die Bühne nur leer bleiben kann. Was noch bleibt, ist die trockene aber laute Anklage. Der Theaterabend findet zu großen Teilen in den Kopfhörern. Bildrechte: Candy Welz/Kunstfest Weimar

Der Abend "Und alle Tiere rufen: Dieser Titel rettet die Welt auch nicht mehr" hat zugegebenermaßen einige Längen und braucht Zeit um eine Dringlichkeit zu entwickeln, die dann aber umso mehr trifft. Wie Irrlichter leuchten die blauen Kopfhörer im Saal. In Zukunft sind sie vielleicht Überreste einer Menschheit, die verschwunden sein wird. Doch noch sitzen sie auf den Ohren von Menschen, die diese Anklage nicht hinnehmen wollen und doch noch etwas ändern möchten. In diesem Sinne hat der Titel vielleicht doch geholfen, die Welt zu retten.