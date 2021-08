Parcours durch einen Prozess

Einschusslöcher stehen für die mehr als 200 rechten Tötungsdelikte in Deutschland seit 1990. Bildrechte: MDR/Thilo Sauer Nuran David Çalış war von dem Vorschlag begeistert, weil es etwas Neues war. "Ich finde es schade, dass unsere Gesellschaft so strukturiert ist, dass diejenigen Aufklärungsarbeit die leisten müssen, die von Rassismus betroffen sind. Aber hier war der glückliche Umstand, dass das Kunstfest auf uns zugekommen ist." Denn meistens müssen Kunstschaffende wie Çalış mühevoll bei den Institutionen für ihre Projekte werben. Und der Regisseur wird nicht müde, Aufklärungsarbeit zu leisten. Für ihn ist das Thema noch nicht abgeschlossen: "Das Urteil ist gesprochen. Aber ich glaube, dass jetzt eine andere Form von Aufarbeitung stattfinden muss, in der breiten Gesellschaft und auf verschiedene Bereiche verteilt." Er betont, dass sich seit der öffentlichen Aufdeckung des NSU der Anschlag in Halle, der Terror in Hanau und die Ermordung von Walter Lübke ereignet haben. Auch das spielt in dem Projekt eine Rolle.

Gleich am Eingang sind die Gesichter der Mordopfer zu sehen. Bildrechte: MDR/Thilo Sauer Mit den Holzbrettern am Eingang der Spielstätte wird eine Deutschlandkarte nachgebaut. Jedes Loch auf der roten Fläche steht für eine rechtsextreme Gewalttat mit Todesfolge. Im Gang dahinter hängen riesige Prospekte von der Decke und verhindern ein zielstrebiges Durchlaufen. Die Besucherinnen und Besucher müssen in die Gesichter der zehn Mordopfer des NSU schauen. Ausstatterin Irina Schicketanz hat mit einer Sprühtechnik gearbeitet. Dabei hat sie mit so viel Druck gearbeitet, dass die Konturen der Gesichter ausfransen. Der Druck sollte spürbar werden, erzählt die Künstlerin. Während die Opfer gleich zu Beginn gezeigt werden, bleiben die Täter in den Bildern aus der Verhandlung Leerstellen und Schatten.

In einem Raum, der im Konzept der Recherche-Raum genannt wird, kommt das Team zusammen. Sie überlegen gemeinsam, wie sie den Raum gestalten wollen. Videokünstlerin Kate Ledina zeigt Zusammenschnitte von Interviews mit Betroffenen des Nagelbombenanschlags in der Kölner Keupstraße, die Çalış geführt hat. Vivan Bhatti spielt seine Soundcollagen vor und Irina Schicketanz erklärt, dass sie mit Glassplittern auf dem Tisch Lichteffekte im Raum erzeugen will. Çalış scheint noch nicht überzeugt. Nach kurzer Diskussion finden sie eine erste Lösung: Schlagzeilen an den Zimmerwänden und in der Soundcollage erzählen von angeblichen Verbindungen der Opfer ins Drogenmilieu. Ein Video, das auf den Tisch projiziert wird, zeigt ein Überwachungsvideo des Täters. Eine Diskrepanz, die nach Çalış' Meinung schon früher hätte auffallen können. Das Team um Regisseur Nuran David Çalış denkt über die Gestaltung des Rechercheraums nach. Bildrechte: MDR/Thilo Sauer

Münchener Prozess in Weimar

Einige Schritte weiter ist dann der eigentliche Spielort: der Gerichtssaal. Zwei Tage vor der Premiere ist jedoch noch kaum etwas los: Techniker schrauben noch einige Kameras an die Wände. Einzelne Mitarbeiterinnen sitzen an den Tischen. Durch eine Tür an der Seite geht es zum Schnittraum, wo Çalış auch an den Aufführungstagen sitzen wird. Er testet gerade die Technik – wie er zoomen, schwenken und die Kamera wechseln kann. Çalış ist begeistert, wie gut alles funktioniert. "Das wird großartig", wiederholt er immer wieder. Dann probiert das Team noch aus, wie sie Fotos und Texteinblendungen dazuschalten kann. Das Publikum vor Ort kann live zusehen, wie eine Art Dokumentation entsteht. Per Livestream werden die Bilder dann auch im Internet übertragen. So soll jeder ohne große Schwierigkeiten der Aufarbeitung des rechten Terrornetzwerkes beiwohnen können. Regisseur Nuran David Çalış führt selbst die zahlreichen Kameras im Saal. Bildrechte: MDR/Thilo Sauer

Dass kaum etwas los ist auf der Bühne, so kurz vor der ersten Aufführung, ist in gewisser Weise Teil des Konzeptes. Jeder Abend wird erst am Tag selbst entwickelt und geprobt. Nuran David Çalış hat zusammen mit Tunçay Kulaoğlu und mit Hilfe von NSU Watch, die beim Prozess inoffiziell Protokoll führten, eine Textfassung erarbeitet. Anstatt der Reihenfolge des Prozesses zu folgen, haben sie Aussagen in die Abfolge der Taten gebracht. Ein Aufführungstag ist somit den Aussagen zu einem Mord oder einem Anschlag gewidmet – so soll das Publikum jeden Tag einen guten Einstieg bekommen können. Vor den Augen des Publikums entsteht eine Videodokumentation. Bildrechte: MDR/Thilo Sauer

Die Texte lesen Angehörige von Opfern, Bürger, Künstler und Politiker

Gesprochen werden die Texte in den seltensten Fällen von professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern. Politikerinnen und Politker wie Kulturminister Immanuel Hoff (Die Linke) und Christine Liebermann (CDU) sind eingeladen, Kunstschaffende wie Deniz Utlu oder Hatice Akyün, Angehörige von Opfern und engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Jena und Weimar übernehmen einzelne Texte. Sie kommen am Vormittag zum Weimarer Spielort und stellen den Abend einmal durch. Mehr Proben soll es nicht geben. "Das würde das ja verfälschen", erklärt der Regisseur. Er spricht auch nicht von einem Theaterstück, sondern von einem Re-Enactment. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen sehen können, was der NSU getan hat, was beim Prozess passiert ist und wie Menschen aus dem Alltag diesen Aussagen begegnen.

Nuran David Çalış geht es nicht darum, in Weimar große Kunst schaffen. Er will aufklären. Gleichzeitig hält er nichts von pädagogischen Ansätzen: Er weiß, dass er keine Nazis oder auch nur Uninteressierte ins Theater locken kann. "Aber selbst wer das Herz am linken Fleck hat, weiß ja zu wenig", meint der Künstler. Die meisten Menschen hätten einfach nicht die Kraft oder die Zeit, sich durch diesen Komplex zu arbeiten. Das NSU-Projekt beim Kunstfest Weimar soll da ein Angebot sein.