Das Kunstfest Weimar lockt in diesem Jahr mit gut einem Dutzend Ur- und Erstaufführungen, unter anderem in Schauspiel, Musiktheater und Performance. Insgesamt seien rund 140 Veranstaltungen an mehr als 30 Spielstätten in Weimar, Erfurt und weiteren Thüringer Orten geplant, teilten die Veranstalter am Freitag in Weimar mit.