Als Operndirektorin setzt sich Andrea Moses in Weimar für neues Musiktheater ein. Bildrechte: dpa

Mit Naturzerstörung beschäftigt sich auch die zweite angekündigte Uraufführung: Das Musiktheaterstück "Welcome to Paradise Lost" beschäftigt sich mit Klimawandel und Naturzerstörung. In Anlehnung an das persische Versepos "Die Konferenz der Vögel" von Farid ud-Din Attar hat der bekannte Theatermacher Falk Richter das Libretto geschrieben. Für die Komposition zeichnet der Weimarer Musikprofessor Jörn Arnecke verantwortlich. Die Regie übernimmt Andrea Moses, Operndirektorin am Deutschen Nationaltheater Weimar.