Die Figur der Norma aus der gleichnamigen Oper von Vicenzo Bellini eigne sich gut, um Frauenfiguren in der Oper auseinanderzunehmen. Bildrechte: Candy Welz

In Norma geht es um eine gallische Hohepriesterin, die mit einem römischen Konsul, dem Feind also, zwei Kinder hat und diese versteckt. Dann erfährt sie, dass ihr Liebhaber eine Neue hat, ihre Novizin ist an ihre Stelle getreten. Für Lwowski, die sich viel mit Frauenfiguren und Opferrollen in der Oper beschäftigt, ein guter Ausgangsstoff: "Es gibt einen unendlichen Reigen von armen, traurigen Frauen, die leiden, sterben oder als Märtyrerin, Heilige oder glorifizierte Opfer daher schwimmen." Das Stück "Norma" eigne sich besonders gut, um diese Rollenbilder aufzubrechen, so Lwowski.



In der originalen Fassung bekommt Norma am Ende Mitleid mit ihrem Verflossenen und dessen neuer Freundin, und geht selbst auf den Scheiterhaufen. In Lwowskis Adaption wird das nicht so sein, verrät sie, schweigt sich aber über das alternative Ende aus.