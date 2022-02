Der Komponist Detlev Glanert war da und offenkundig hochzufrieden. Der Saal war auf Lücke, aber gut gefüllt. Das Ensemble und die Kapelle in Hochform. So wie jetzt in Weimar kann man eine neuere Oper "verkaufen" als wäre es "Elektra" oder "Salome". In Glanerts Vierakter geht es aber nicht um eine aus der Bahn geratene Frau, sondern um einen berühmt berüchtigten Kaiser: Caligula, von 37-41 auf dem Caesarenthron und von der Geschichtsschreibung mit einem Ruf bedacht, gegen den eine differenziertere Sicht kaum eine Chance hat. Nero hat Rom angezündet und Caligula war verrückt. Das weiß jeder. Punkt.