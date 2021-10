Andrea Moses ist eine passionierte Geschichten-Erzählerin. Und sie erzählt gern aus unterschiedlichen Perspektiven. In ihrer aktuellen Inszenierung von Giuseppe Verdis Oper "Aida" will sie möglichst viele Erzähl-Stränge aus der Vergangenheit mit unserer Gegenwart verknüpfen und zu einem Ganzen zu formen.

Da ist die Dreiecks-Liebesgeschichte von Aida, Radames und Amneris: Sie leben in einer westlich-orientierten Wohlstandsgesellschaft im Norden Afrikas (in Ägypten). Zwei von ihnen beteiligen sich unterschiedlich an der Unterdrückung und Ausbeutung eines ärmeren Volkes (der Äthiopier). Aida gehört nicht dazu, sondern verkörpert eher den Typ moderne Sklavin und ist als Putzfrau in einem Museum tätig. Dort hat sie sich in den Security-Mann Radames verliebt. Auch Amneris – Tochter des aktuellen "Königs" – liebt Radames. Der Konflikt endet bekanntlich tödlich!

Die Oper "Aida" verhandelt auch Machtmissbrauch und Kriegstreiberei. Bildrechte: Candy Welz/Deutsches Nationaltheater Weimar Auf einer zweiten Ebene erzählt Andrea Moses von Kolonialismus unter einst von den Europäern kolonialisierten Menschen; von Krieg, Flucht und Vertreibung. Sie tut das mit starken Bildern, inklusive zahlreicher Video-Clips und Live-Streams, die unter anderem Drohnen-Bombardements, Flüchtlingen in LKWs oder Müllkippen der Wegwerfgesellschaft zeigen. Auf das obligatorische Ballett (Tanz der Priesterinnen, "Mohren"-Sklaven und so weiter) – Verdis Reminiszenz an die französische Grand opéra – verzichtet sie.

Kolonialismus und Raubkunst im Museum

Und noch eine Erzähl-Ebene ist der Regisseurin sehr wichtig: Das hoch-brisante und relevante Thema, wie wir mit der Raubkunst in unseren Museen umgehen! Deshalb trifft sich in Andrea Moses Inszenierung die gesellschaftliche Elite Ägyptens in einem Museum, das architektonisch auf das Humboldt-Forum anspielt: Die aktuelle Diskussion um den Umgang mit Beutekunst der Europäer wird also auf ein fiktives Ägypten in naher Zukunft übertragen, das sich ebenfalls als Kolonialmacht gebärdet. Deshalb wird dort gerade eine Ausstellung unter dem Titel "Zweifel" eröffnet – und Zweifel scheinen angesichts der Ausstellungsstücke, die offenbar aus Äthiopien stammen und von Aida liebevoll gepflegt werden, auch angebracht. Musiktheater-Regisseurin Andrea Moses verortet die Geschichte in einem Museum. Bildrechte: Candy Welz/Deutsches Nationaltheater Weimar

Denn Andrea Moses, die in der DDR geboren und sozialisiert wurde, zweifelt daran, wie aktuell Berlins Mitte und der Geschichte umgegangen wird. Für sie ist der Schloss-Neubau samt seinen Sammlungen aus Kolonialzeiten ein diskussionswürdiges Thema, das nachträglich aufgesetzte Kreuz auf dem Dach eine Art "Kolonialisierung nach vorn verlängert". Und so zeigt sie in den religiös-grundierten Szenen der Oper eine christliche Gemeinde, die als quasi-militante Sekte agiert und ganz en passant an die Bilder von Ex-Präsident Trump bei den Evangelikalen erinnert. Manche Szenen in der Weimarer "Aida" erinnern an die Christliche Rechte in den USA. Bildrechte: Candy Welz/Deutsches Nationaltheater Weimar

Andrea Moses hat also viel zu erzählen und sie ist eine eminent politisch-denkende Opern-Regisseurin! Mit ihrer Fülle an Ideen und Einfällen, an Assoziationen und Querverweisen aber scheint sie Verdis "Aida" und das Publikum zu überfordern. Zumal ihre Nacherzählung szenisch nicht jene suggestive Kraft entwickelt, die es braucht, um eine Oper dieses Kalibers in der Gegenwart zu verankern.

Weimarer Ensemble überzeugt

Auch musikalisch ist an diesem Premierenabend nicht alles ganz stimmig, obwohl der erst 30-jährige Weimarer Chefdirigent Dominik Beykirch die Sache hoch konzentriert angeht: Er hat das Gespür für die Dramatik, das notwendige Quentchen Italianità, auch für die von Verdi anverwandelte Exotik und die vielen subtilen Stellen – denn bis auf den Triumphmarsch ist Verdis Nil-Oper vor allem ein exzellentes Kammerspiel! Ein Kammerspiel, bei dem allerdings auch geringe Schwankungen zwischen Graben und Bühne zuweilen (noch) hörbar werden. Die letzte "Aida"-Produktion gab es übrigens 1983 am Weimarer Nationaltheater und aus dieser Zeit stammen auch die berühmten Trompeten, die für diese Produktion liebevoll aufpoliert wurden. Trotz großer Chorszenen ist "Aida" auch ein Kammerspiel. Bildrechte: Candy Welz/Deutsches Nationaltheater Weimar

Margarita Gritskova überzeugt in Weimar in der Rolle der Amneris. Bildrechte: Candy Welz/Deutsches Nationaltheater Weimar Ein Vorzug des Weimarer Theaters ist es zudem, dass die Solisten-Riege weitestgehend aus dem eigenen Haus besetzt werden kann – keine Selbstverständlichkeit bei diesen extrem anspruchsvollen Partien! Insofern gibt es auch Jubel seitens des Publikums für alle Beteiligten, insbesondere aber für Ensemblemitglied Camila Ribero-Souza in der Titelpartie, die die Figur menschlich-anrührend verkörperte. An ihrer Seite (als Gast) der Spanier Eduardo Aladrén als viel-umworbener Radames. Stimmgewaltig sind auch die Ensemblemitglieder Alik Abdukayumov als Amonasro sowie Avtandil Kaspeli als machtgeiler Strippenzieher Ramphis und Heike Porstein, die ein Porträt der Extraklasse als Tempelsängerin ablieferte.

Getoppt wurden sie alle (pardon!) durch die sängerisch geradezu umwerfende Mezzo-Sopranistin Margarita Gritskova. Sie kehrte als Amneris ans DNT zurück, wo sie bereits von 2010 an engagiert war, dann aber stracks nach Wien abgeworben wurde. Die 34-Jährige ist eine Urgewalt, beeindruckt mit ihrer dramatischen Wucht, einem tiefdunklen Timbre und einem Mezzo, dem keine Grenzen gesetzt scheinen. Verdis "Aida" am Weimarer Nationaltheater: auch ohne Pyramiden ein diskussionswürdiger Theaterabend!