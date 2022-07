So wird im Theater etwa darüber nachgedacht, ob ein Café eingerichtet werden könnte, die Menschen aus der Stadt also auch hereinschauen können, wenn sie keine Vorstellung besuchen wollen. Außerdem wird darüber diskutiert, wie zugänglich die Infrastruktur des Hauses für andere sein könnte, ob etwa Probensäle künftig auch von Künstlerinnen und Künstlern von außerhalb genutzt werden können.



Webers Prognose: "Da wird sich die Grenze der institutionellen und der freien Kultur in den nächsten Jahren deutlich vermischen. Gleichzeitig geht es bei so einer Generalsanierung eben auch darum, die Exzellenzfähigkeit im Opernbereich, Konzertbereich, Schauspielbereich zu gewährleisten. Wir müssen Vieles berücksichtigen."

Hasko Weber, Generalintendant des DNT Bildrechte: dpa