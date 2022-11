Dann platzt es aus ihm heraus, Kaffer, Hottentotte, Ne ... Ne, ne, das N-Wort sagt er erstmal nicht. Geht dann aber doch. Wenn's mal ehrlich, und richtig emotional wird. Dann rutscht das N-Wort schon mal über die Lippen. Und Othello fordert es sowieso ein. Inszenatorisch korrekt ist das sowieso. Weil hier mit Adewale Teodros Adebisi ein in Wien geborener Schwarzer Regisseur am Werk ist. Der am besten wissen wird, wie das ist, mit dem Rassismus. Dem sprachlichen, dem diffizilen und dem ganz direkten. Ähnlich wird es Calvin-Noel Auer gehen, dem Darsteller des Othello, der so aussieht, wie wir ihn uns vorstellen, ohne dass er dafür in die Maske muss. Schon mal zwei Experten des Alltags sind hier am Werk.