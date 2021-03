Betrachtung zum Welttheatertag Der Vorhang zu und viele Fragen offen

Die Welt ist zerstritten: in links und rechts, arm und reich und neuerdings auch wegen der Frage, wer beim Impfen zuerst drankommt. In einer ähnlich zersplitterten Welt wurde das Internationale Theaterinstitut (ITI) gegründet. Kurz nach dem zweiten Weltkrieg, 1948 in Prag. Es ging um Kulturaustausch und Völkerverständigung. Theater wurde schon damals als Mittel verstanden, um Information übereinander und gegenseitiges Verständnis zu transportieren. Es ging auch, das kann man in den Dokumenten aus Prag nachlesen, um Humanität. Gerade Theatergastspiele seien geeignet, das Sich-Nahe-kommen der Menschen und Völker zu ermöglichen. Nähe ist allerdings wegen der Pandemie gerade schlecht möglich. Theatergastspiele auch nicht.

Dieses Jahr von der britischen Schauspielerin Helen Mirren. Was sie sagt, ist kurz und knapp. Nur sechs Sätze lang. Aber essentiell. Mirren spricht von einer schweren und unsicheren Zeit für die Theater. In Satz zwei mutmaßt sie, dass die Unsicherheit vielleicht aber auch Überlebenskräfte geweckt habe, um mit Witz und Courage durch die Pandemie zu kommen. In Satz drei spricht sie von neuen künstlerischen Formen. Der Leser denkt an digital. In Satz vier spricht Mirren die Quelle allen Theaters an, dass Menschen sich gegenseitig immer schon Geschichten erzählt haben und weiter erzählen werden. In Satz fünf spürt sie einen Schaffensdrang, der "in sehr naher Zukunft" und mit "einem neuen Verständnis für die Welt, die wir alle teilen", aufblühen werde. Dann schließt sie mit Satz 6: "I can’t wait!" – klare Worte, die alles beinhalten, und auch den Bildungs- und Verständigungsaspekt der Gründung aufgreifen.