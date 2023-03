Generationenwechsel im Theater

Es gibt (erfreulich!) Schnäppchen für Studierende: In Jena wird ein kostenloser Besuch in Theater und Konzert mit dem Semesterbeitrag finanziert. In Leipzig gibt es eine "Junge Oper Card", die spontane Opernbesuche am Mittwoch für 10 Euro ermöglicht (warum muss das so kompliziert sein?). In Chemnitz kommen TU-Studierende 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn sogar kostenlos ins Theater. Das sind schöne Angebote, die es einer jungen Generation einfach machen, die Theaterwelt zu entdecken.

Die andere Seite der Medaille ist das ältere Abo-Publikum, die Corona als Sprungbrett genutzt haben, um Abschied zu nehmen. In Chemnitz merke man bei manchen Opern und generell den Konzerten, dass noch Luft nach oben sei. Gesucht sind also Strategien, die traditionelle Genres von Operette bis Konzert auch für jüngere Semester interessanter machen.

"Bande 23" – mit einem Kunstprojekt ludt das Theater Magdeburg Kinder und Jugendliche eine Woche lang zum Nachdenken über die Zukunft ein Bildrechte: Theater Magdeburg Positive Entwicklungen am Theater gibt es auch mit Blick auf Schulen und Kitas. Schulen seien an Inszenierungen – auch jenseits des Lehrplans – wieder sehr interessiert. Auch Führungen hinter die Kulissen und theaterpädagogische Begleitprogramme würden gern angenommen. Hier gebe es sogar eine Art Nachholeffekt. Viele Theater beklagen sogar, dass sie am Limit sind. Es wäre also – Stichwort: kulturelle Bildung – eine Aufgabe der Politik, in diesem Feld aufzustocken.

Theater der Utopie und der Hoffnung

Und dann war da ja noch die andere, die traditionelle Botschaft: "Ich spreche zu euch in einer Zeit, in der mir die ganze Welt vorkommt wie Schiffe, die orientierungslos in eine Nebelwand segeln" – so dramatisch beginnt Samiha Ayoub, die Grande Dame des arabischen Theaters, ihre Botschaft zum Welttheatertag 2023. Die 1932 in Kairo geborene Schauspielerin bringt aber schnell den sicheren Hafen ins Spiel: das Theater. Alle Theaterleute (vor und hinter der Bühne) würden ihn immer wieder neu aus dem Nichts erschaffen.

Er sei "wie eine brennende Glut, die in der Dunkelheit funkelt." Also Wärme spendet in einer realen, dunklen Welt, die einerseits noch nie so eng miteinander verbunden, aber andererseits noch nie so dissonant und voneinander getrennt gewesen sei wie heute. Dem Theater würde deswegen eine Hauptrolle zufallen.

Wir sind diejenigen, die das Licht der Kunst nutzen, um der Dunkelheit aus Ignoranz und Extremismus entgegenzutreten. Samiha Ayoub, Schauspielerin

Theater verbindet die Welt

Große, bildgewaltige Worte und ein Plädoyer für die völkerverbindende Kraft des Theaters. Genau dieser Impuls war auch vor 75 Jahren essentiell für die Gründung des Internationalen Theaterinstituts (ITI), in der ummittelbaren Nachkriegszeit im Jahr 1948 unter dem Schirm der Unesco. Ziel war es damals, die Theaterschaffenden zusammenzubringen, Kulturaustausch zu ermöglichen.

Seit 1955 gab es die westdeutsche Sparte des ITI, und seit 1959 die ostdeutsche Sparte. Das war etwas Besonderes: BRD und DDR in einer gemeinsamen Kulturorganisation. 1991 gingen die beiden Sektionen zusammen. Den Welttheatertag gibt es seit dem Jahr 1961. Und es gibt ein Festival namens "Theater der Welt". Die deutsche Sektion des ITI führt es alle 3 Jahre durch: 1996 in Dresden, 2008 war es in Halle. Vom 19. Juni bis 16. Juli findet das Festival dieses Jahr in Frankfurt am Main statt.