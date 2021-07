Vorstellungen "Die Blumen des Bösen" Premiere am 1. Juli, 21 Uhr



Weitere Vorstellungen am 2. Juli, 3. Juli, 8. Juli, 9. Juli und 10. Juli – jeweils 21 Uhr



Karten können online bestellt und bezahlt oder per E-Mail reserviert und an der Abendkasse bezahlt werden.