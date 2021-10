Wildwechsel-Festival lädt zum Mitmachen ein

Karola Marsch, künstlerische Leitung des Festivals, freut sich auf den Austausch im "Garten der Demokratie". Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé Im antiken Athen galt die Agora als Aushandlungsort für demokratische Prozesse – die Agora an der Saale will solch einen Raum schaffen und die Bernburgerinen und Bernburger miteinander ins Diskutieren bringen. Für die künstlerische Leitung des Festivals, Karola Marsch, ist das eine aufregende Zeit. Sie ist zum ersten Mal dabei und legt großen Wert darauf, dass die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen der Stadt mit einbezogen werden. Besonders bei dem diesjährigen Festivalmotto sei es Marsch sehr wichtig gewesen, dass Kinder und Jugendliche sich selber in künstlerischen Beteiligungsprojekten damit auseinandersetzen könnten: "Was heißt das, dass man unterschiedliche Meinungen hat? Wie kann man das aushalten, wenn jemand ein anderes Interesse hat als ich selber? Wie können wir diese Interessen zusammenbringen? Wie anstrengend ist so ein Aushandlungsprozess? Wie schön ist er aber vielleicht auch?"

Von, für und mit Kindern und Jugendlichen

Schon im Juli hätten einige Kinder und Jugendliche angefangen, in den Projekten zu arbeiten. Sie sind auch die, die das Festival eröffnen werden und in verschiedenen Orten in der Stadt ihre Meinung, Standpunkte und die Ergebnisse ihrer Projekte präsentieren werden.

Der Bühnenbildner Torsten Thiele etwa hat sich mit den Jugendlichen einer 10. Klasse dem Thema Unkraut gewidmet: "Sie sind zu den Menschen nach Hause gegangen oder in die Gärten und haben gefragt: 'Was ist Unkraut? Und was hat hier nichts zu suchen?'. Das Ergebnis ist hier zu sehen." Die Jugendlichen haben ihre Begegnungen dokumentiert, fotografiert und sind in Austausch getreten. Am Ende wollen sie für die Pflanzen ein neues Zuhause finden. Ein Ergebnis aus dem interaktiven Projekt "Unkraut, bitte." Bildrechte: MDR/ Ann-Kathrin Canjé

Bernburg zeigt Vielfalt ostdeutscher Theaterlandschaft

Doch das Wildwechsel-Festival bietet natürlich nicht nur interaktive Installationen und Dialogmöglichkeiten, sondern holt acht Kinder- und Jugend-Gastspiele aus Bautzen, Berlin, Halle, Dresden und Leipzig nach Bernburg. Sie präsentieren eine Vielfalt von Themen und werden dem Festivalmotto auf verschiedene Weisen gerecht, wie die die künstlerische Leitung hervorhebt: "Es beschreibt auch wirklich eine Vielfalt von Ästhetiken, von Inhalten, von Herangehensweisen. Wir haben sehr viele Inszenierungen dabei, die diese klassische Zuschauer-Bühne-Situationen auflösen."