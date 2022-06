Podcast "Winnetou ist kein Apache": Sind Karl-May-Spiele noch zeitgemäß?

Episode 1: Ben ist kein Apache



Ben zweifelt daran, ob er noch bei seinem Herzensprojekt Karl-May-Spiele mitmachen sollte. Seine Kollegin Linda macht ihm klar, dass vieles, was auf den Karl-May-Bühnen gemacht wird, im Jahr 2022 nicht mehr geht. Er diskutiert darüber mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern bei den Karl-May-Spielen in Bischofswerda.



Episode 2: Operation Geronimo



Ben und Linda gehen der Frage nach, warum einige Szenen und bestimmte Darstellungen bei Karl-May-Inszenierungen manche Menschen verletzen können. Dafür sprechen sie unter anderem mit einem indigenen Schauspieler aus den USA.



Episode 3: Superhero Winnetou



Eigentlich läuft es auf den Karl-May-Bühnen: Die Zuschauer strömen herbei, die Menschen feiern Winnetou – und doch gibt es immer wieder Kritik: am Redfacing, an den Tänzen oder wenn Rituale auf der Bühne gezeigt werden. Hat die deutsche Karl-May-Szene dafür genug Problembewusstsein?



Episode 4: Winnetou like Hollywood?



Noch in den 1960er-Jahren war die Darstellung von Indigenen in amerikanischen Filmen enorm schwierig – und vor allem weiß geprägt. Das ändert sich langsam. Zunehmend erzählen Indigene auch ihre eigenen Geschichten – wie in der hochgelobten Disney-Serie "Reservation Dogs". Was kann die deutsche Karl-May-Szene davon lernen?



Episode 5: Karl May – Kultur und gut



Ben hat sich entschlossen, weiter bei den Karl-May-Spielen Bischofswerda mitzumachen. Sein Vater und Leiter des Projekts ist erleichtert. Aber wie reagiert er darauf, dass Ben sein Lebenswerk verändern will – hin zu kulturell sensiblen Winnetou-Geschichten?



Episode 6: Shi nok heißt Auf Wiedersehen!



Ben trifft Kendall Old Elk, einen American Native von der Apsaalooke Nation. Mit ihm schaut er sich Karl-May-Inszenierungen aus Bischofswerda an. Kendall tut sich schwer mit dem, was er in den Winnetou-Geschichten sieht. Können er und Ben sich annähern? Wie kann eine Zukunft von Karl-May-Spielen aussehen?



Die sechsteilige Podcast-Serie "Winnetou ist kein Apache" ist seit dem 20. Juni 2022 in der ARD-Audiothek zu hören.



Regie führte die Leipziger Schriftstellerin und Journalistin Kathrin Aehnlich ("Wie Frau Krause die DDR erfand"). Als Sprecher und Sprecherin sind Christian Steyer und Beatrice Hermens zu hören.