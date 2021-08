Die Kunstauffassung, die Krause Zwieback seitdem freischaffend lebt, erfordert Mut zum Risiko, wie René Reinhardt, künstlerischer Leiter der Leipziger Schaubühne Lindenfels im Gespräch mit MDR KULTUR betont. In diesem Kraftzentrum der freien Szene waren in den vergangenen 25 Jahren viele seiner Arbeiten zu sehen, dort wird Krause Zwieback am 29. August auch seinen 70. Geburtstag mit Weggefährtinnen und Weggefährten feiern, wie Reinhardt verrät, der meint:

Heute ist jeder irgendwie Performer seiner selbst und Performance ein eingeführter Kunstbegriff. In der DDR war dieser Begriff gar nicht vorhanden. Ideologie ist nie sein Ding gewesen. Er wollte dem Publikum gegenübertreten auf verschiedenste Weise. Das machte ihn damals schon zu einem Phänomen. René Reinhardt Künstlerischer Leiter der Schaubühne Lindenfels in Leipzig

Als Wortakrobat auf die Bühne

Seine Performances, Stücke und Shows kennen bis heute keine Genregrenzen, was sie eint, ist die ganz spezielle Art, in der Krause Zwieback darin die Wirklichkeit durch seine viel gerühmte Wortakrobatik auf den Kopf stellt – und assoziativ neu arrangiert, auf dass sich ein neuer Sinn herstellt.

Die Sprache wurde Klang, Musik, in der Dinge, Gedanken, Gefühle aufblitzen. Plötzlich erkennt man einen Leuchtturm. Inmitten eines Meeres von Silben. Wolfgang Krause Zwieback Über seine Erfindung der "Unsprache" beim Urlaub am Meer in einem "kreuzer"-Interview

Theater der Sinne: Schaubühne Lindenfels als langjährige Wirkungsstätte

Seine Auftritte in extraordinären Kostümen gleichen manchmal DADA-Aktionen. Dabei gibt es eine sorgsame Regie, so wie in den Stücken, deren Bild- und Klangwelt in Teamarbeit auch mit Künstlern wie Hael YXXS oder Musikern wie Stephan König, Gundolf Nandico oder Tobias Morgenstern entsteht. Sein jüngstes Werk "Moby Dick" feierte im April 2021 Online-Premiere im Livestream aus der Leipziger Schaubühne Lindenfels, dem angestammten Wirkungsort des Künstlers, der in keine Schublade und deswegen wohl nur ausnahmsweise ans Stadttheater passt. "Leben auf der Baldrianrakete": Corinna Harfouch als Marlene Dietrich in der "Well Traum Oper" in Leipzig, 2017 Bildrechte: IMAGO / Future Image

Krause Zwieback zeigt, dass die Erkennbarkeit der Welt sich nicht in ihrer Darstellung einlöst. Stefan Kanis Wegbegleiter

Mut zum Experiment

Szenenbild aus "Moby Dick" Bildrechte: Wolfgang Krause Zwieback So blieb er flexibel und experimentiert immer neu, auch in der Pandemie-Zwangspause. Da inszenierte er mitten im Schaubühnen-Ballsaal seinen ersten abendfüllenden Musikfilm nach Motiven von Hermann Melvilles Roman um den Rachefeldzug von Kapitän Ahab gegen "Moby Dick". Eigentlich als Theaterperformance geplant, habe er das Projekt pandemisch neu denken müssen, so Krause-Zwieback, der seiner von der Kulturstiftung Sachsen unterstützten Expedition ins Ungewisse den Untertitel "Die Kwal der Wahl" verliehen hat. Zu Hauptdarstellern werden darin weiße Pergament-Figuren. Kreiert von seiner Expeditions- und Lebensgefährtin, der Schauspielerin Corinna Harfouch, die ihnen auch ihre Stimme leiht. Am Ende lässt Krause Zwieback anders als Melville weder Moby Dick noch Kapitän Ahab im Meer verschwinden:

Unser Schluss ist eine Art Hoffnung. Wolfgang Krause Zwieback Über "Moby Dick - Die Kwal der Wahl"

Zum Expeditionsteam in "Moby Dick" gehörten neben Corinna Harfouch auch Marie Nandico, die das Sousaphon, eine Art Tuba, spielt, der Musiker Dirk Hessel sowie der Künstler Hael YXXS. Bildrechte: Wolfgang Krause Zwieback

"Und nun: Aufgehört"?