Zum Ringelnatz-Sommer kommt am 29. Juli der Slammer Fabian Navarro ins Wurzener Kulturhaus und zeigt, wie sich mit einer eigens geschriebenen Software Gedichte erzeugen lassen oder eben auch nicht – was dann mit dem Slammer zu diskutieren sein wird.

Einen Tag später (30.07.) lädt die Völkerkundlerin Dr. Hilke Thode-Arora ins Kulturhistorische Museum Wurzen ein und erzählt von den sogenannten Völkerschauen, in denen sich in den frühen 1900er-Jahren die Deutschen über exotische Völker informieren konnten, die seinerzeit allerdings vor allem als koloniale Vorurteile und Sehnsüchte wahrgenommen wurden. Den Schüler Ringelnatz beeindruckte ein Völkerschau-Besuch in Leipzig einst so sehr, dass er sich von einer der anwesenden Samoarinnen ein Tattoo stechen ließ – so jedenfalls geht die Legende.



Die Konzertpianistin Anna Heller und der Schauspieler Robert Kühn nehmen die Tradition des musikalisch-literarischen Kabaretts mit Songs und Szenen aus der Ringelnatz-Zeit auf, der Dichter Andreas Reimann erinnert an seinen Großvater Hans Reimann, der mit Ringelnatz befreundet war.