Ferien in einer anderen Welt Wie im Zirkus Klatschmohn aus Halle Kinder zu Artisten werden

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wer an Zirkus denkt, denkt häufig an dressierte Tiere, Dompteure, Clowns und riesige Zelte. Aber Zirkus geht auch anders. Abseits der "großen Manege" gibt es auch viele Zirkus-Angebote, bei denen Kinder und Jugendliche mitmachen können. Besonders in den Ferien sind die Zirkus-Projekte beliebt. Zirkus Klatschmohn aus Halle setzt auf Zirkuspädagogik und möchte die persönliche Entwicklung von Kindern und das Empfinden für den eigenen Körper fördern. In den Ferien zieht der Verein nicht ins Zirkuszelt, sondern in eine Kirche.