Die Kinder haben Mitspracherecht beim Ort, Programm und auch in der Themensetzung. Denn neben dem Üben der Zirkusdisziplinen (Einrad, Jonglage, Artistik u.v.a.) finden verschiedene Workshops statt. Die Themen reichen vom Umweltbereich bis hin zu Politik und sollen später mithilfe der Artistik auf die Bühne gebracht werden. Ob in Form von Plakaten oder Darstellungen auf der Bühne – der Fantasie der Jugendlichen sind keine Grenzen gesetzt, sagt Organisator Frank Beutner.

"3, 2, 1 … 0." Der Zirkustrainer beendet den Countdown, Queen drönt aus den Boxen und ein Leopard brüllt in sein Jonglierkegel-Mikrofon: "Tonight I'm gonna have myself a real good time". Der Leopard heißt Florian, ist 11 Jahre alt und natürlich nur kostümiert. Die Freddy Mercury-Attitüde hingegen ist echt. Wenige Momente später hievt sich Florian auf ein Einrad und fährt vor der versammelten Zirkusgruppe an der Bühnenkante entlang. Die Probe für den großen Auftritt sieht schon ganz gut aus.

Jana Korb will als starke Frau mit ihrem Zirkus Rollenbilder aufbrechen. Bildrechte: Jana Korb

Beim Theaternatur Festival in Benneckenstein im Harz spielt Jana Korb "narrativen Zirkus". So nennt die Künstlerin ihre Form, mit Zirkus Geschichten zu erzählen. In ihrem Stück "Vintage! Women! Varieté" erzählt sie die Geschichte von Zirkus-Künstlerinnen im 19. Jahrhundert. Zirkusgeschichte, verpackt in modernem Zirkus. Besonderes Augenmerk liegt auf der weiblichen Perspektive. Jana Korb sieht damals wie heute Ungleichheiten und will mit Stereotypen brechen. Es ist ein großes Trapezgerüst aufgebaut, die Zirkuskünstlerinnen wechseln spielerisch zwischen Luftartistik, Akrobatik und Schauspiel. Jana Korb leitet gleichzeitig wie eine Zirkusdirektorin durch das Programm.