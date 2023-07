"The Ingabo – A Night to Fall" Transkulturelles Musiktheater in Zittau erzählt Geschichten vom Widerstand

Hauptinhalt

In einer Zusammenarbeit des Sechsstädtebundfestivals "Kommen und Gehen" und des Gerhart-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau mit einer Theater-Compagnie aus dem ostafrikanischen Burundi ist ein transkulturelles Musiktheaterstück entstanden. In "The Ingabo – A Night to Fall“ erzählen Künstlerinnen und Künstler beider Länder gemeinsam historische Geschichten vom Widerstand. In Burundi einstudiert und uraufgeführt, ist das Stück nun an verschiedenen Orten in Sachsen zu sehen.