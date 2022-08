Erstes Schauspiel-Engagement in Zittau

Bis dann eine Zugfahrt am 21. Geburtstag kam. Seinen Zustand damals bezeichnet er als "Nervenzusammenbruch", ein innerer Wendepunkt hin zur Schauspielerei. Suche im Internet, an der Freien Schauspielschule Hamburg fasste er über einen Schnupperkurs Fuß. Ein solcher, nicht staatlicher Abschluss aber garantiert noch keine Laufbahn. Zwei kleine Rollen in Lübeck und Hamburg, aber dann nach Vorsprechen in Stuttgart, Parchim und Quedlinburg 2019 die Anstellung in Zittau.

"Ich wollte diese Nester nicht, in die ich mich reinsetzen kann", der Spruch galt noch, aber nun wurde er flügge. Die Rollen wuchsen, etwa der Filch in der "Dreigroschenoper". Wiederholt ist seine große Genugtuung zu spüren, es sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg in diesen Publikumsberuf geschafft zu haben. Verknüpft mit Dankbarkeit für einige Glücksumstände seiner Laufbahn und für fördernde Personen etwa am Gerhart-Hauptmann-Theater. In "Sieh mich an, wenn ich mit dir rede" spielt Paul-Antoine Nörpel Sohn und Vater. Bildrechte: Nikolai Schmidt

Die Lausitz ist keine Endstation

Locker, aber ziemlich gescheit plaudern lässt es sich mit der Spielerentdeckung Nörpel über die Droge Applaus, über ernsthafte Probenarbeit, die aber ein ständiges Zerlegen des Stoffes meiden sollte und der Überraschung Raum gibt. Über Narzissmus, den er lieber bei Instagram als auf der Bühne auslebt.

Der Traum ist noch nicht ganz erfüllt. Zittau war mehr als die Einstiegsdroge, aber er würde sich "schon gern an anderen Häusern sehen" –was man im Dreiländereck versteht. "Als Hauptschüler an ein Staatstheater", dieses Ziel geht Paul-Antoine Nörpel nun an. Zittau, wo er auf dem Campingplatz ankam und inzwischen ein Kreuzgewölbe bewohnt, dürfte nicht sein letzter Wirkungsort bleiben.

