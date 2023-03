Western im Osten

Die Inszenierung hält keine Anspielungen auf Ostsachsen bereit. Es geht nicht um waffentragende Reichsbürger, freie Sachsen und eine Wirtschaftsregion, die durch Nachwende- und Treuhandpolitik schon lange keine mehr ist. Regisseurin Lisa Pauline Wagner inszeniert das Stück alles andere als naturalistisch. Bei ihr ist alles sehr formal. Die fünf Protagonisten tragen Kostüme in Schwarz-Weiß, Cowboystiefel, Cowboyhüte, Fransen am Hemd, also etwas sehr Klischee-, aber ebenso Zeichenhaftes, das hier bewusst ausgestellt wird. Auch die Gestik der Figuren ist sehr zeichenhaft. Im Grunde ist es immer nur der Auftritt, dann eine Pose, gern die Hände am Revolvergurt eingehängt, dann wird kurz gesprochen, dann wieder abgegangen.

Die Protagonisten tragen Kostüme in Schwarz-Weiß, dazu Cowboystiefel und Cowboyhüte, ganz Western-Klischee. Bildrechte: Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau/Pawel Sosnowski

Diese Zeichenhaftigkeit und formale Strenge passt gut zum Text, weil er auch sehr konzentriert daherkommt. Die Figuren machen wenig Worte. Es gibt nur zwei, drei kleine Monologe, wo es aus ihnen herausbricht. Dann reden sie Tacheles. Leider, und das ist ein Wermutstropfen, werden die Schauspieler dann oft nur ziemlich laut. Für die Inszenierung wäre es gut gewesen, diese emotional vorgetragenen Wahrheiten auch einmal leise, trotzig, vielleicht traurig auszusprechen, statt sie wütend in die Welt zu schreien. Aber das ist nur ein kleiner Wermutstropfen. Im Grunde ist die Spielweise der hier ausgestellten Ästhetik, dem zeichenhaften Stil, sehr angemessen.

Blick hinter die Ost-Schießbuden-Klischees

Auch das Bühnenbild ist abstrakt und zeichenhaft: eine leere Bühne mit einem beigefarbenen Sandboden, sanften Hügeln, darüber ein blauer Himmel mit Wolken. Dazu gibt es auf der Bühne: einen Mond, einen Kaktus, ein Bison, eine Saloontür und einen Friseurstuhl, drei, vier Steine aus Pappmasche und ein paar vertrocknete Büsche, die über die Bühne wehen. Mond und Bison sind auf Pappen aufgemalt, und man sieht die Aluminium-Konstruktion, die die Pappen aufrecht hält. Das erinnert an Schießbude, vielleicht auch an ein Filmset. Alles nur Fake, dem Publikum vorgegaukelt? Eigentlich geht es um etwas, was sich hinter diesen klischeehaften Oberflächen verbirgt.

Global und überzeitlich

Dieses Dahinter lässt sich gut entschlüsseln. Doppelt gut ist es, dass sich das Stück, das als Auftragswerk für das Gerhart-Hauptmann-Theater geschrieben ist, nicht in die unmittelbare Nachfolge des Dichters begibt. Der war mit Stücken wie den "Webern" oder "Vor Sonnenaufgang" ein Vertreter des naturalistischen Theaters. Hier im "Staub der Prärie" ist es wie bei Hauptmann auch ein Stück, das die prekäre soziale Situation vorstellt, aber als Inszenierung eine Ästhetik bedient, die eher das Gegenteil von Naturalismus ist. Heute ist eben nicht Gestern! Heute bedient sich das Theater eines Verfremdungseffekts, der den Osten als Western vorstellt. Global, überzeitlich wenn man so will.



In der Konsequenz, wie es Regisseurin Lise Pauline Wagner und ihre Ausstatterin Lisa Buchholz hier auf die Bühne bringen, ist es eine sehr schlüssige Inszenierung. Mit der Schmalspurbahn durch Sachsen Bildrechte: MDR / Stefan Petraschewsky

PS: Leider war die zweite Vorstellung nach der Premiere am Samstagabend nur zu 30 bis 40 Prozent ausgelastet, was auch an der Bahnanbildung liegen könnte. Obwohl die Verbindung am nächsten Morgen von Zittau nach Oybin ein zweites Highlights war.