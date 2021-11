Daniel Klajner, Intendant Theater Nordhausen: Das ist ganz simpel. Es gibt in Thüringen die Zusage, dass jetzt im Winter gesichert spielen kann, wer 2G oder 3G+ praktiziert. In unserem Orchestergraben sind beispielsweise keine Abstände möglich. Wir wollten vor allem, einen verlässlichen Spielplan bieten. Unsere Erfahrung der Pandemie ist, dass das Publikum dann auch wieder zurückkommt. Da geht es uns wie der Reisebranche: Wer bucht jetzt etwas für März, wenn er nicht weiß, was dann ist? Wenn ich aber weiß, das Stück oder Konzert wird stattfinden, dann gucke ich den Spielplan ganz anders an. Wir kennen Besucherinnen und Besucher, die haben ihren Urlaub nach dem Theaterkalender gebucht! Gestern hatten wir ein Sinfoniekonzert mit einer Auslastung von über 70 Prozent. Davor hat das unglaublich gedümpelt.