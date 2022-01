Der Erlkönig als virtuelles Puppenspiel

Fertig gedreht im 360 Grad-Modus ist bereits der Erlkönig. Auf einem Drehstuhl sitzend darf ich die Ballade der Balladen ausprobieren. Ich ziehe mir die VR-Brille über den Kopf und werde sofort mitten in die Virtual-Puppetry-Geschichte katapultiert. Der Erlkönig findet in der Brille um mich herum statt. So reitet von rechts ein zwei Meter großes Holzpferd bedrohlich auf mich zu und springt über mich hinweg. Um alles mitzuerleben, muss ich mich dem Geschehen zuwenden.

"Gerade der Erlkönig ist eine latent gruselige Geschichte. Vater und Sohn reiten mitten durch die Nacht in eine ziemlich ängstliche Situation", erklärt Monika Gerboc. Um das Gefühl des Bangens um Leben und Tod in der Virtual Reality zu vermitteln, verlangt die VR-Brille eine ganz andere Herangehensweise als beim traditionellen Puppenspiel.

Der "Erlkönig" hat durchaus gruselige Momente. Bildrechte: Puppentheater Zwickau

VR-Brille verlangt andere Erzählweise

Bei einem analogen Bühnen-Stück reicht ein Scheinwerfer, so Monika Gerboc, der den Blick des Publikums in die gewünschte Ecke lenkt. Die Erzählweise eines Puppenspiels für Virtual Reality ist jedoch vollkommen anders. Die Dreharbeiten waren für das Zwickauer Ensemble deshalb ein großes Experiment. Die Geschichte wird à la 360 Grad in vielen kleinen Teilen, vergleichbar mit Pizzastücken gedreht, die später am Computer zusammengepuzzelt werden. Nicht immer sei das beim ersten Anlauf gelungen, erzählt die Regisseurin:

"Der Kontakt von zwei Dialog-Partnern ist auf der Bühne kein Problem – die Spieler gucken sich an. Wenn Sie das aber zerstückeln und separat filmen, kommen Sie nach drei Tagen Dreh einen Monat später zur Erkenntnis: 'Oh nein, die gucken sich nicht an." Man kann aber nichts mehr machen, außer noch mal zu filmen. Der Aufwand ist riesig."

In jeder Hinsicht. Im virtuellen Puppenspiel sehe ich die in schwarz gekleideten Puppenspielerinnen und -spieler, wie sie das riesige Pferd animieren oder den Erlkönig aus Ästen zu unterschiedlichen Gestalten zusammensetzen. Alles ist handgemacht und trotz VR-Brille weit weg von Streaming und jedweder Computeranimation.

"Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?" – Goethes "Erlkönig" in Virtual Reality. Bildrechte: Puppentheater Zwickau

Premiere und Start des Vor-Verleihs