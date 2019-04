Die Oper Halle und das Magdeburger Puppentheater bekommen in diesem Jahr den Theaterpreis des Bundes. Das teilte das deutsche Zentrum des internationalen Theaterinstitut (ITI) am Mittwoch mit. Die beiden Häuser aus Sachsen-Anhalt sind damit zwei von insgesamt elf deutschen Spielstätten, die die Auszeichnung bekommen. Die diesjährigen Gewinner beeindruckten durch außergewöhnliche Produktionen, ihr künstlerisches Gesamtprogramm oder durch strukturelle Zukunftsentscheidungen, die bundesweite Aufmerksamkeit und Wertschätzung verdienten, so Kulturstaatsministerin Monika Grütters in einer Erklärung anlässlich der Bekanntgabe der Preisträger.