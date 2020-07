Wir verlassen uns da auf die Experten in der Regierung, die sagen: Unter den Parametern könnt ihr live spielen. Wir haben die ersten Auftritte hinter uns und ich finde das Konzept sehr schlüssig. Es ist natürlich eine ganz besondere Atmosphäre. Wir haben in Lübeck gespielt und jeder hatte einen kleinen Tisch vor sich. Das sah mehr aus wie eine Uni-Vorlesung. Aber gerade dieses Besondere und, dass sich jeder auch der Gefährlichkeit bewusst ist, aber auch Lust und Freude auf Kunst hat, das hat dem Ganzen eine Art heilige Atmosphäre verpasst. Das sind eben auch Auftritte, die man nicht vergisst.

Ich mache schon lange Musik mit ein bisschen Erfolg, ich habe erfolgreiche Bücher geschrieben. Ich halte das finanziell aus. Aber wenn ich zum Beispiel meine Band angucke: Da habe ich meinen schottischen Gitarristen Martin Kelly, der spielt nur in Bands: bei Annette Louisan, bei mir, er spielt in seiner eigenen Band. Das was er beruflich macht, gibt es de facto zurzeit nicht. Auch mein Techniker ist sonst das ganze Jahr unterwegs, um Bands den Sound hinzuzaubern. Und da muss ich sagen: Es ist gefährlich, wir minimieren das Risiko, machen das aber auch, damit meine Crew weiß, dass mal wieder ein bisschen Geld reinkommt.

Ich finde, dass man in Krisensituationen immer auch andere Meinungen akzeptieren soll. Wenn jemand sagt: 'Das bringt nichts, wenn so Leute kommen können, da verdiene ich zu wenig Geld', kann ich nur sagen: ‚Ich versteh dich total […]'. Manche sagen aber eben: 'Wir ziehen das jetzt durch.' Das finde ich dann eben auch toll. Gerade in Corona-Zeiten, wie die Leute mit Meinung rumschmeißen – irgendwie ist inzwischen jeder Virenexperte. Ich bin der Meinung, vier, fünf Expertinnen sollen das besprechen und dann wird das durchgezogen. Dieses Rausgegröle von Meinung zu hochkomplizierten Komplexen ist nicht meine Sache. Das Bundesland Sachsen hat gesagt: 'Thees Uhlmann und Band ihr dürft das so machen.' Dann machen wir das so, weil wir uns auf die Leute verlassen, die davon Ahnung haben.