Wie es so ist, das Erste ist einem oft das Liebste, und so wertschätzt Alfred Weidinger heute seine ersten drei Ausstellungen am höchsten, mit nicht von jedem verstandenen, ästhetisierenden Fotos junger Menschen des Chinesen Ren Hang als auch den grafischen Interpretationen von Menstruationsblut durch die Leipziger Künstlerin Petra Mattheis. Interpretationen, gewöhnungsbedürftig für manches Publikum, eher weniger für diejenigen, die feministische Kunst schon länger betrachten.

Das MdbK vor Weidinger: unauffällig und belehrend

Der so genannte "frische Wind" hatte Leipzigs Kunstszene zuvor dringend gefehlt. 2017, mit dem Ausscheiden von Museumsdirektor Hans-Werner Schmidt, war das Bildermuseum ein Musentempel mit leeren marmornen Fluren, mit einer beschaulichen Schlagzahl an Ausstellungen, die meist Kunst aus der westlichen Welt den überschaubaren Besuchern leicht belehrend vor Augen führte. Alfred Weidinger änderte das: Er holte die lebendige Leipziger Kunstszene, die sich seit 1990 ohne nennenswerte Förderung entwickelt hatte, ins Haus, verlieh ihr museale Weihen, die sein Vorgänger versagt hatte. Es sei ihm von Beginn an wichtig gewesen, den Puls der Stadt zu fühlen, erinnert er sich heute. So kam er mit vielen Kunstschaffenden ins Gespräch.

Besucherzahlen mehr als verdoppelt

Wer in Leipzig und Sachsen als Künstler oder Künstlerin einen Namen hat, schaffte es in den letzten zweieinhalb Jahren mit einer Schau ins Leipziger Bildermuseum. Besonders machte sich Weidinger um die Wiederwertschätzung der ostdeutschen Kunst verdient, mit der Überblicksschau "Point of No return", die international für Aufsehen sorgte. In der New York Times etwa schaffte es das Museum damit gar auf die Titelseite.



Kunst-Liebhaber wurden jedoch eher enttäuscht. Vor allem Retrospektiven zu Größen der Popwelt wie Yoko Ono oder Udo Lindenberg brachten Besucher ins Haus, die sonst die berühmte Schwellenangst davon abhält. Die Besucherzahl ließ sich so im Jahr 2019 mehr als verdoppeln, von einst 90.000 pro Jahr auf knapp 200.000. Ein Kraftakt, der oft zulasten der Museumsmitarbeiter ging, die die hohe Zahl der Ausstellungen organisierten. Das Museumsbudget blieb ebenfalls das gleiche, weshalb viele Künstler ihre Ausstellungen gleich selbst kuratierten und aufbauten. Was nicht immer gut für die Künstler war, oft zeigten sie ihre Kunst direkt aus dem Atelier kommend, intensivere Blicke eines Kurators hätten mehr bewirken können. Wie ein Zirkus-Direktor kämpfte Weidinger mit Attraktionen um Aufmerksamkeit, mit teils drei Ausstellungseröffnungen in einer Woche, was die Vernissagen leider teils inflationär werden ließ.

Weidinger hinterlässt große Fußstapfen

Im Juni letzten Jahres dann – die Leipziger Kunstszene steckte mitten im Streit um den AfD-nahen Künstler Axel Krause und das Bildermuseum mittendrin – ereilte die Stadt die Nachricht, dass Alfred Weidinger vorzeitig aus dem Amt scheiden werde und als Museumschef in Linz eine lukrativere Stelle am Oberösterreichischen Landesmuseum übernimmt. In der Messestadt hat bislang keiner so richtig verstanden, warum er das Museum nach so kurzer Zeit verlässt. 'Nicht traurig sein', gibt Weidinger zur Antwort, die hohe Schlagzahl der Ausstellungen sei von vornherein nur auf drei Jahre begrenzt gewesen.