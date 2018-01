Der Junge aus der Via Gluck ist immer Etablierter und Außenseiter zugleich geblieben. Und seine Feinde hat er klar benannt – "die Leute, die die Kunst und das Schöne hassen". Seinen Intimfeind Silvio Berlusconi hat er im italienischen Fernsehen so drastisch vorgeführt, dass ein Verbot seiner Show "RockPolitik" befürchtet wurde; 1999 ließ er als Statement gegen die Todesstrafe zur besten Sendezeit ein Hinrichtungsvideo aus Südamerika einspielen – die Sendung hieß übrigens "Francamente me ne infischio" ("Ehrlich gesagt, ich pfeif drauf").

Celentano spielte in rund 40 Filmen. Zu den bekanntesten zählen "Der gezähmte Widerspenstige" (1980),"Gib dem Affen Zucker" (1981) und "Yuppi Du" (1975), in dem er sogar als Regisseur agierte. Bildrechte: IMAGO

Ich bin Celentano einmal begegnet. Das war im Jahr 2002, in einer Bar in Lecco am Comer See. Da hockte er, allein an der Theke vor einem Café, ein älter gewordener "Arlecchino" aus der "Commedia dell'arte", Hanswurst, Mahner, Subversiver, Erzkatholik und Bürgerschreck in einem. An einem Tisch saßen vier Teenagermädchen, die immer wieder zu ihm hinüberlinsten, in einem fort tuschelten und gackerten. Schließlich stand Celentano auf, und während er zu ihnen trat, erstrahlte dieses kolosseumbreite, alles entwaffnende Lächeln auf seinem Gesicht. "Vi posso aiutare in qualche modo?", fragte er die Mädchen - "Kann ich euch irgendwie helfen?"