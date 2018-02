Ein heruntergekommener Platz mitten in Köln. Die Anwohner wollen ihn beleben, die Stadt will ihn am liebsten zumauern. Hier drehte die Band Erdmöbel im vergangenen November ein Video zum Lied "Hoffnungsmaschine". Mit dabei: Gastsängerin Judith Holofernes. Ebenfalls dabei: ein Klavier mit der Aufschrift "This machine kills fascists", "Diese Maschine tötet Faschisten".

Der Slogan stand schon 1941 auf der Gitarre von Amerikas wichtigstem Polit-Barden, Woody Guthrie. Erdmöbel in der Tradition Guthries? "Ja, klar, ist das eine Tradition, an die man anknüpfen kann", erzählt Markus Berges, Sänger und Texter von Erdmöbel: "Natürlich, wenn wir das jetzt machen, ist das ein bisschen spielerisch, und wir sehen uns jetzt nicht plötzlich als Protestsänger."

Die Sounds sollten ungewöhnlich sein

Satirisch-zynische Titel

"Erschlagt die Armen" – einen solch satirisch-zynischen Titel hat man von Erdmöbel sicher nicht erwartet. Nur selten ist die Band auf dem Album "Hinweise zum Gebrauch" so direkt. Tendenziell aber ist klar: Erdmöbel sind so politisch wie nie zuvor.

Man kann ja nicht so tun, als wäre man so, wie einen alle gerne haben. Ich finde, das kann ein Künstler nicht tun. Ekki Maas, Produzent des Albums

Im Vorfeld haben Band und Produzent viel darüber gesprochen, was sie machen wollen, erzählt Ekki Maas. Dabei stellten sie fest, dass sie keine Platte mehr machen können ohne eine ausdrückliche Haltung zur politischen Situation: "Womöglich werden sich Leute daran reiben", erzählt Produzent Maas – "wir selber auch."

Verändert hat sich auch das Miteinander in der Band: So viel Diskussionsbedarf hatte es zuvor nicht gegeben. Wegen der Lieder sowieso. Aber auch das Cover, das Barack Obama vor der amerikanischen Flagge zeigt, sorgte für ... nun ja, angeregte Unterhaltung, sagt Sänger Markus Berges: "Es war richtig heftig. So, wie das bei einzelnen Songs dann eben auch gewesen ist, aber nicht annähernd so extrem wie bei der Diskussion um dieses Cover, das haben wir so noch nicht erlebt." Dass der Konflikt letztlich kostbar war, sei für die Band eine neue Erfahrung gewesen.

"Ohne Stachel geht es nicht"

Musik: anders. Texte: anders – Erdmöbel scheuen sich nicht, Erwartungen unerfüllt zu lassen. Angst, Fans zu verlieren, haben sie anscheinend nicht. Oder? "Doch, haben wir immer", gibt Produzent Maas zu. "Aber macht nix. Das ist eben so. Man kann ja nicht so tun, als wäre man so, wie einen alle gerne haben. Ich finde, das kann ein Künstler nicht tun."