In ihrem jüngsten Buch plädiert Aleida Assmann angesichts der aktuellen Flüchtlingsdebatte für einen neuen Gesellschaftsvertrag, in dem Menschenrechte, Werte wie Empathie und Solidarität sowie ein Kanon von Regeln für ein faires und respektvolles Zusammenleben von Einheimischen und Zugewanderten maßgeblich sein sollten.

Ihr 79-jähriger Ehemann Jan Assmann ist Ägyptologe und Kulturwissenschaftler. Er leiste mit seinen Schriften zum Zusammenhang von Religion und Gewalt sowie von Intoleranz und absolutem Wahrheitsanspruch einen unverzichtbaren Beitrag zum Verständnis der Friedensbereitschaft und Friedensfähigkeit der Religionen in der Weltgesellschaft, heißt es in der Begründung. In seinem Buch "Totale Religion. Ursprünge und Formen puritanischer Verschärfung" von 2016 beleuchtet er im aktuellen Bezug das Gewaltpotenzial monotheistisch geprägter Gesellschaften.

Der mit 25.000 Euro dotierte Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wird seit 1950 vergeben. Der Preis soll dem Frieden, der Menschlichkeit und der Verständigung der Völker dienen. Er geht dem Statut zufolge an Persönlichkeiten, "die in hervorragendem Maße vornehmlich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen" haben. In den vergangenen Jahren haben die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood (2017), die deutsche Publizistin Carolin Emcke (2016) und der deutsche Schriftsteller Navid Kermani (2015) die Auszeichnung erhalten. Die Preisverleihung bildet traditionell den Abschluss der Frankfurter Buchmesse und soll am 14. Oktober in der Frankfurter Paulskirche stattfinden.