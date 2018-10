Maryse Condé mitte der 1980er-Jahre in Paris. Bildrechte: imago/Leemage

Maryse Condé wurde 1937 auf Guadeloupe geboren, einer Insel in der Karibik. Später zog es sie nach Paris, wo sie Literaturwissenschaften studierte. In den 1960er-Jahren arbeitete sie in Guinea, Ghana und im Senegal an verschiedenen Schulen und Sprachinstituten. Während der 1980er-Jahren lehrte sie an der Pariser Sorbonne und zog dann nach New York, wo sie an der Columbia University französischsprachige afrikanische Literatur unterrichtete.



Im Jahr 1984 veröffentlichte Condé den Bestseller "Segu – Die Mauern aus Lehm", für den sie später mit dem LiBeraturpreis ausgezeichnet wurde. Der Preis wird an Autoren aus Afrika, Asien und Lateinamerika vergeben. Zu ihren weiteren Romanen zählen "Ich, Tituba, die schwarze Hexe von Salem", "Unter den Mangroven" und das Werk "Insel der Vergangenheit". Die 81-Jährige schrieb auch Kinderbücher, Theaterstücke und zahlreiche Essays.