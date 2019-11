Zur Aufbau der Sammlung Die Sammlung besteht aus mehr als 700 Modellen, Präparaten und Lehrtafeln zur Human- und Tieranatomie. Gegliedert ist sie zu Themen wie Skelett-, Muskelaufbau und Oberflächenanatomie. Es gibt auch Organmodelle aus Wachs oder Kleinplastiken von Tieren.



Neben den Sammlungen in Paris und St. Petersburg sind die Dresdner Exponate letzte Zeugnisse einer anatomischen Lehre wie sie seit der Mitte des 18. Jahrhunderts bis hinein ins 20. Jahrhundert an europäischen Kunstakademien vermittelt wurde.



Mediziner und Künstler entwickelten die anatomischen Objekte als Anschauungsmaterial und Zeichenvorlagen dienten.



Die Anfänge in Dresden sind mit einem berühmten Namen verbunden: Giovanni Battista Casanova, der jüngere Bruder des Abenteurers und Schriftstellers hielt an der Dresdner Akademie Anatomievorlesungen. Später wurde er Direktor. Casanova regte an, die Studierenden an Leichensektionen teilnehmen zu lassen. Außerdem wurde damals ein Skelett angekauft, das als Beginn der Sammlung gilt.