Sie seien auch der Grund, warum Humboldt nicht so bekannt sei wie Charles Darwin, so die Sachbuchautorin: Es gebe nicht eine riesengroße Entdeckung, mit der sein Name verbunden sei. Stattdessen seien Humboldts Entdeckungen für uns heute so selbstverständlich, dass der Mann dahinter fast in Vergessenheit geraten sei.

Andrea Wulf wurde 1972 in Neu-Delhi geboren und wuchs in Deutschland auf. Sie studierte Designgeschichte am Royal College of Art in London und lebt seitdem in Großbritannien. Ihre Biographie "Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur" wurde in Deutschland ein Bestseller und in mehr als 25 Sprachen übersetzt. Zuletzt erschien "Die Abenteuer des Alexander von Humboldt", eine Graphic Novel zu Humboldts berühmter Südamerikaexpedition.