Diese Ausstellung ist wahrlich ein Heimspiel: Andreas Kieling wurde in Gotha geboren, sein Interesse für die Tiere dieser Welt wurde bei langen Besuchen im Museum der Natur auf Schloss Friedenstein geweckt. Nun zeigt er im Kunstforum Momentaufnahmen aus seiner mittlerweile 30-jährigen Arbeit als Dokumentarfilmer. Im Fokus dabei: Aufnahmen aus Alaska, das schon in jungen Jahren zu seinem Sehnsuchtsort wurde, wie er erzählt: "Ich kannte Alaska aus Jack-London-Romanen oder von Ernest Hemingway. Wir haben in Luisenthal im Winter Alaska nachgespielt. Das hat Phantasien beflügelt und angeregt."

"Weiße Grizzlys sind sehr selten, Aleuten, Alaska 2006" Bildrechte: Andreas Kieling

Kieling hielt es nicht lange in Gotha. Bereits mit 16 Jahren flüchtete er nach Westdeutschland und heuerte dort als Seemann auf Überseeschiffen an. Anfang der 90er-Jahre dann der Wechsel ins Filmbusiness: Mit einer Kamera im Gepräck fuhr er das erste Mal nach Alaska. Mehrere Monate verbrachte er in völliger Einsamkeit, nur umgeben von Braunbären, Eisbären, Ottern und Elchen. Tausende Kilometer legte er mit einem Kanu zurück. "Es war eine Zeit großer Entbehrungen: Ich habe gefroren, war manchmal halb verhungert. Aber ich habe das gerne gemacht." Der Lohn waren für damalige Verhältnisse sensationelle Aufnahmen, etwa als er Küstenbraunbären im Watt dabei filmte, wie sie große Muscheln aus dem Boden gruben.



Die Fotos in der Gothaer Ausstellung zeigen nun Momentaufnahmen aus diesem und weiteren Aufenthalten in Alaska: Seeotter, die entspannt ein Bad nehmen. Eine Bärenmutter, die gerade ihr Junges säugt. Oder ein Eisbär, der alle Viere von sich gestreckt hat und etwas irritiert den Fotografen betrachtet, der sich ihm auf rund einen Meter genähert hat. Es seien teilweise sehr intime Aufnahmen dabei, sagt Kieling: "Hierbei muss man aber wissen - ich bin in diesen Situationen nicht einfach hingegangen und habe losgeknipst. Sondern bevor solche Fotos möglich waren, habe ich schon lange bei den Tieren gelebt."