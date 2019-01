"Identitäre helfen beim Wahlkampf, schützen Veranstaltungen, besorgen Infrastruktur für die Partei: Seit Jahren berichten Medien über Verbindungen der Rechtsextremen zur AfD aus allen Ecken der Republik. Andersrum profitiert auch die Identitäre Bewegung von der AfD. Wie Recherchen im April 2018 zeigten, sind über die Hälfte aller 92 Bundestagsabgeordneten der AfD in ihren Bundestagsbüros mit der extremen und neuen Rechten verknüpft, am häufigsten aber mit der Identitären Bewegung. Sie arbeiten in den Büros im Bundestag, gelangen an geheime Informationen, bereiten Ausschusssitzungen vor – prägen die politische Arbeit mit. Und: Sie haben Zugang zu Ressourcen." Aus: "Das Netzwerk der Identitären" von Andreas Speit