Theaterregisseurin Angelika Zacek bei MDR KULTUR trifft ...

Die Vorstandsvorsitzende des Vereins "Pro Quote Bühne", Angelika Zacek, hat eine fehlende Gleichberechtigung an deutschen Theatern kritisiert. Zacek sagte MDR KULTUR, der Unterschied bei der Bezahlung von Regisseuren und Regisseurinnen betrage 34 Prozent. Über alle Berufe verteilt liege dieser "Gender Pay Gap" in Deutschland dagegen bei 21 Prozent. An Theatern seien Niedriglohnjobs wie Souffleusen "von den Frauen hochgradig besetzt, und der Job, der am meisten verdient, der Intendant, ist zu 80 Prozent von Männern besetzt", so Zacek.

"Pro Quote Bühne" ist ein Zusammenschluss von Regisseurinnen und Autorinnen, die eine 50-Prozent-Quote in allen künstlerischen Theater-Ressorts fordern – bei Regisseurinnen, Schauspieldirektorinnen und Intendantinnen.

Ich finde es heuchlerisch, wenn man nach außen etwas vorgibt, was man nach innen nicht lebt – also wenn man über Ausbeutung und Machtmissbrauch Stücke zeigt und es selber nicht besser macht. Theaterregisseurin Angelika Zazec bei MDR KULTUR

"Wie viele Superheldinnen gibt es?"

"Bei mir gibt's Augenhöhe, bei mir gibt's Mitsprache"

Ein weiteres Problem sieht Angelika Zacek in der Struktur der Theaterlandschaft: "Das Theater ist so hierarchisch aufgebaut, das begünstigt den Machtmissbrauch." Sie sprach von einem System, in dem Angst herrsche. Dadurch, dass die meist freischaffenden Theaterleute jederzeit kündbar seien, hätten "alle Angst, ihren Job zu verlieren." Künstlerisch kreativ sein könne man aber besser in einem System, in dem man sich wohlfühle.