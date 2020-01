Unter diesem Motto startete Greta Thunberg ihren Schulstreik, mittlerweile wurde ein Klimaschutz-Slogan daraus. Bildrechte: dpa

"for Future" - so lautet der Anglizismus des Jahres 2019. Wie die Jury rund um den Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin am Dienstag mitteilte, wurde der von Greta Thunberg geprägte Slogan zur "produktiven Schablone" auch für Studenten, Wissenschaftler, Eltern oder Großeltern, die sich für den Klimaschutz engagieren wollten.

Klimaaktivistin Greta Thunberg spricht bei einer Kundgebung in Hamburg Bildrechte: dpa Überzeugt habe die Jury an dem Ausdruck "for Future", dass er im öffentlichen Sprachgebrauch kreativ verwendet werden könne. In der gesellschaftlichen Auseinandersetzung über "einen angemessenen Umgang mit der Erderwärmung und ihren Konsequenzen" sei er inzwischen zentral. Weltweit unterstützten viele Menschen das Anliegen von Greta Thunberg, die im August 2018 einen freitäglichen Schulstreik unter dem Motto "Skolstrejk för klimatet" vor dem Schwedischen Reichstag in Stockholm gestartet hatte. Dass Anglizismen ein globales Phänomen seien, zeige sich daran, dass mit der jungen Klimaaktivistin eine schwedische Muttersprachlerin einen englischen Slogan geprägt habe, der international verwendet würde.

Publikumsliebling: OK Boomer

Als Publikumsliebling nannte die Jury darüber hinaus den Ausdruck "OK Boomer", der hauptsächlich von den jüngeren als Millennials und Gen Z bezeichneten Generationen verwendet werde, "um Aussagen und Ansichten der Babyboomergeneration auf sarkastische Weise abzutun, die sie als besserwisserisch, selbstgerecht und herablassend" empfänden. Seit Mitte 2019 verbreitete sich der zehn Jahre zuvor erstmals verwendete Ausdruck demnach sprunghaft in sozialen Medien und inzwischen auch in der gesprochenen Sprache junger Menschen.



Außerdem würdigte die Jury das Wort "Deepfake", das aus den Wörtern Deep Learning und Fake zusammengesetzt ist. Es bezeichne auf neuronalen Netzwerken beruhende, oft manipulativ eingesetzte Technik zur Erzeugung oder Verfälschung statischer oder bewegter Bilder, die wie echte Fotos oder Videos wirkten. In den Diskussionen über das Phänomen drücke sich "Sorge über eine zunehmende Realitätsverzerrung in medialen Repräsentationen" aus.

Jury aus Sprachwissenschaftlern und Anglisten